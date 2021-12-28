Камбосос: «Хэйни, Ломаченко, Дэвис, Гарсия – кто следующий?»
Ломаченко: « Я всегда говорил, что открыт для боя с Дэвисом, но вы знаете боксерскую политику»
Титулованный украинец не забыл упомянуть и о Mayweather Promotions
10:41
Василий Ломаченко / Фото - gq-magazine.co.ukЭкс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в интервью boxinginsider.com высказался о возможном поединке с обладателем титула WBA в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 КО).
«Mayweather Promotions организовывают Джервонте только те бои, в которых они уверены в его победе. Они объединяют своих боксеров с противниками, которых их боксеры могут победить. Я всегда говорил, что открыт для боя, но вы знаете боксерскую политику. Они знают, что у меня есть настоящие навыки».
Напомним, что в последнем поединке Дэвис единогласным решением судей выиграл у мексиканца Исаака Круса (22-1-1, 15 KO).