Ломаченко: « Я всегда говорил, что открыт для боя с Дэвисом, но вы знаете боксерскую политику»

Титулованный украинец не забыл упомянуть и о Mayweather Promotions

Василий Ломаченко / Фото - gq-magazine.co.uk Экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 КО) в интервью boxinginsider.com высказался о возможном поединке с обладателем титула WBA в легком дивизионе Джервонтой Дэвисом (26-0, 24 КО).



«Mayweather Promotions организовывают Джервонте только те бои, в которых они уверены в его победе. Они объединяют своих боксеров с противниками, которых их боксеры могут победить. Я всегда говорил, что открыт для боя, но вы знаете боксерскую политику. Они знают, что у меня есть настоящие навыки».



Напомним, что в последнем поединке Исаака Круса (22-1-1, 15 KO).

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях(16-2, 11 КО) в интервьювысказался о возможном поединке с обладателем титула WBA в легком дивизионе(26-0, 24 КО).Напомним, что в последнем поединке Дэвис единогласным решением судей выиграл у мексиканца(22-1-1, 15 KO).

Владимир Кириченко