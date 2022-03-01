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Ломаченко заслужил уважение Лопеса, вступив в сражение с российскими оккупантами

Экс-абсолютный чемпион отдал должное украинским чемпионам
Бокс Профессиональный бокс
18:05
Ломаченко заслужил уважение Лопеса, вступив в сражение с российскими оккупантами
Фото: Getty Images

Бывший абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) в своем Twitter выразил поддержку украинским боксерам, которые вступились за свою страну после военного вторжения россии:

Одно дело – драться за свою страну. А совсем другое защищать свою родину! Отдаю честь это прекрасным, великим чемпионам за их мужество и силу, которую они проявляют сражаясь за соотечественников и семьи! Боксерский мир молится за вас!

Экс-чемпион Андрей Котельник не отдаст оккупантам ни миллиметра украинской земли.

Олег Шумейко-младший
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Теофимо Лопес

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