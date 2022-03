Ломаченко заслужил уважение Лопеса, вступив в сражение с российскими оккупантами

Фото: Getty Images

Бывший абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) в своем Twitter выразил поддержку украинским боксерам, которые вступились за свою страну после военного вторжения россии:



One thing is fighting for your country; another thing is defending it! Salute to these fine, great champions for the bravery and strength they have for their countryman and families!



The Boxing world is with you in prayer! #Ukriane #StayTogether #NoWarInUkraine pic.twitter.com/seTc7ZsUcT