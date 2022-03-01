Вслед за Усиком и Ломаченко. Еще один украинский боксер взял оружие в руки
Ломаченко заслужил уважение Лопеса, вступив в сражение с российскими оккупантами
Экс-абсолютный чемпион отдал должное украинским чемпионам
18:05
Фото: Getty Images
Бывший абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) в своем Twitter выразил поддержку украинским боксерам, которые вступились за свою страну после военного вторжения россии:
Одно дело – драться за свою страну. А совсем другое защищать свою родину! Отдаю честь это прекрасным, великим чемпионам за их мужество и силу, которую они проявляют сражаясь за соотечественников и семьи! Боксерский мир молится за вас!
One thing is fighting for your country; another thing is defending it! Salute to these fine, great champions for the bravery and strength they have for their countryman and families!— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) February 28, 2022
The Boxing world is with you in prayer! #Ukriane #StayTogether #NoWarInUkraine pic.twitter.com/seTc7ZsUcT
Экс-чемпион Андрей Котельник не отдаст оккупантам ни миллиметра украинской земли.
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