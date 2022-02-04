Экс-тренер Лопеса: «Джошуа может вытянуть второй бой с Усиком»
Лопес: «Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться»
Высказывания американца вселяют опасения по поводу его психологического состояния
04 февраля 20:55
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-1-0, 12 KO) тяжело переживает свое поражение австралийцу Джорджу Камбососу (20-0, 10 KO).
«Карьера отлично развивается, но все остальное постепенно разваливается.
Хотел бы я покинуть этот мир и никогда больше не возвращаться».
The loss to George Kambosos is still hurting Teo. #Boxing pic.twitter.com/E5OvmMBBYA— Ray Jackson (@RayJack97010720) February 2, 2022
Президент Top Rank Боб Арум подтвердил, что Теофимо Лопес покинет легкий дивизион, а сам американец поделился своими амбициозными планами на 2022 год.