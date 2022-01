Лопес: «Я стану абсолютным чемпион первого полусреднего веса в 2022 году»

Фото: Twitter

Экс-абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) в своем Twitter дал «дерзкий прогноз» на 2022 год:



I will become UNDISPUTED again but at Junior Welterweight! #TheTakeover https://t.co/N5cxjfUqu6