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Лопес: «Я стану абсолютным чемпион первого полусреднего веса в 2022 году»
«Дерзкий прогноз» от Теофимо
15:27
Фото: Twitter
Экс-абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-1, 12 KO) в своем Twitter дал «дерзкий прогноз» на 2022 год:
Я стану абсолютным чемпионом вновь, но только в первом полусреднем весе!
I will become UNDISPUTED again but at Junior Welterweight! #TheTakeover https://t.co/N5cxjfUqu6— Teofimo Lopez (@TeofimoLopez) January 5, 2022
«Абсолют» дивизиона Джош Тейлор (18-0, 13 KO) не заинтересован в бою с американцем.