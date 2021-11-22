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Лопес, избегающий боя с Ломой и желающий сменить весовую категорию: «Я хочу защищать чемпионские пояса»

Американец признался, что год выдался не из легких
Бокс Профессиональный бокс
22 ноября 19:01
Лопес, избегающий боя с Ломой и желающий сменить весовую категорию: «Я хочу защищать чемпионские пояса»
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Matchroom Boxing рассказал, что бой с путь к бою с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) выдался не из простых:

Я не пришел ради того, чтобы просто завоевать пояса и не защищать их. И не ради того, чтобы не драться почти год, после того, как я избил паренька. Я хочу защищать свои чемпионские титулы. Даже в непростое время. Меня многое раздражает. Учитывая еще и COVID-19, который был у меня.

Я сделаю то, что от меня требуется. Я благодарен за все, что у меня есть. Я считаю, что мне нужно было сделать шаг назад, чтобы позаботиться о важном. И это был я. Таким вот образом я стал лучше понимать себя.

XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.

Олег Шумейко-младший
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Теофимо Лопес Джордж Камбосос

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