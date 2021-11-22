Лопес, избегающий боя с Ломой и желающий сменить весовую категорию: «Я хочу защищать чемпионские пояса»

Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Matchroom Boxing рассказал, что бой с путь к бою с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) выдался не из простых:



Я сделаю то, что от меня требуется. Я благодарен за все, что у меня есть. Я считаю, что мне нужно было сделать шаг назад, чтобы позаботиться о важном. И это был я. Таким вот образом я стал лучше понимать себя.