Лопес: «На семь с половиной раундов я заморозил Ломаченко»
Лопес, избегающий боя с Ломой и желающий сменить весовую категорию: «Я хочу защищать чемпионские пояса»
Американец признался, что год выдался не из легких
22 ноября 19:01
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в интервью Matchroom Boxing рассказал, что бой с путь к бою с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) выдался не из простых:
Я не пришел ради того, чтобы просто завоевать пояса и не защищать их. И не ради того, чтобы не драться почти год, после того, как я избил паренька. Я хочу защищать свои чемпионские титулы. Даже в непростое время. Меня многое раздражает. Учитывая еще и COVID-19, который был у меня.
Я сделаю то, что от меня требуется. Я благодарен за все, что у меня есть. Я считаю, что мне нужно было сделать шаг назад, чтобы позаботиться о важном. И это был я. Таким вот образом я стал лучше понимать себя.
XSPORT проведет онлайн трансляцию поединка Лопес – Камбосос. Начало – 28 ноября в районе 06:00.
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