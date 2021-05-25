«Там была ничья». Ломаченко вспомнил бой с Лопесом
Лопес: «Ломаченко не отброс, как и Накатани. Это будет отличный поединок»
В ходе карьеры абсолютный чемпион в легком весе победил Масаеши, а затем и Василия
12:04
Ломаченко и Накатани / Фото: Фото: euro.com.ua
Абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) прокомментировал в интервью Youtube каналу ESNEWS предстоящий поединок своих экс-соперников – Василия Ломаченко (14-2, 10 KO) и Масаеши Накатани (19-1, 13 KO), который состоится 26 июня в Лас-Вегасе.
Я думаю, что у Ломаченко и Накатани есть кое-что общее: они оба проигрывали мне. Это отличное противостояние. Приятно видеть этих парней в ринге и хорошо, что Лома все еще принимает такие вызовы. Знаете, Наканати не отброс. И Ломаченко тоже не отброс. Это будет отличный поединок, и я желаю обоим этим парням успеха.
Напомним, что Лопес проведет свой следующий бой против Джорджа Камбососа (19-0, 10 KO) 19 июня.