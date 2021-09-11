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Лопес: «Нет смысла драться с Ломаченко»

Американец сменит весовую категорию
Бокс Профессиональный бокс
13:45
Лопес: «Нет смысла драться с Ломаченко»
Теофимо Лопес / фото - Sporting News

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) высказался о возможном реванше с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).

Американец намерен сменить весовую категорию после боя против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), который состоится 4 октября. Слова американца приводит Bad Left Hook.

«Нет смысла драться с Ломаченко. Я иду вперед, вот и все. Продолжаю двигаться вперед. На все есть свои причины, это действительно так. Я побил человека, которого все называли настоящим мужчиной. Когда дела пошли плохо, он отступил.

Все дело в моем желании двигаться к большему, к лучшему, к славе, и слава нужна для того, чтобы вырастить других парней, молодежь, новое поколение. Поэтому я называю это «переворотом».  

Соперник украинца уже начал подготовку к противостоянию, которое произойдет зимой. 


Антон Кривенко
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко

Комментарии 3

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11 сентября 2021г. 15:46
Если Лопес упрется в отказ , Комбос выйграет !!!!!
0 0
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11 сентября 2021г. 14:33
Лопес пиздит что смотрит вперед. Он и его отец Лопес старший бояться потерять пояса в реванше с Ломой.
0 0
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11 сентября 2021г. 14:30
Ну конечно Лопес предпочитает бой с чемпионами другого дивизиона, чем провести реванш с Ломаченко. Потому что Лопес точно уверен в том что Лома его вырубить.
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