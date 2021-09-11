Следующий поединок Лопеса, возможно, будет комментировать экс-президент США
Лопес: «Нет смысла драться с Ломаченко»
Американец сменит весовую категорию
13:45
Теофимо Лопес / фото - Sporting News
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) высказался о возможном реванше с Василием Ломаченко (14-2, 10 КО).
Американец намерен сменить весовую категорию после боя против Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО), который состоится 4 октября. Слова американца приводит Bad Left Hook.
«Нет смысла драться с Ломаченко. Я иду вперед, вот и все. Продолжаю двигаться вперед. На все есть свои причины, это действительно так. Я побил человека, которого все называли настоящим мужчиной. Когда дела пошли плохо, он отступил.
Все дело в моем желании двигаться к большему, к лучшему, к славе, и слава нужна для того, чтобы вырастить других парней, молодежь, новое поколение. Поэтому я называю это «переворотом».
Соперник украинца уже начал подготовку к противостоянию, которое произойдет зимой.