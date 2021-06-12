Лопес – о реванше с Ломаченко: «Этот корабль уплыл. Из-за гордости Лома не может признать, что проиграл»

Абсолютный чемпион считает, что второй поединок с украинцем не имеет смысла

Ломаченко против Лопеса / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) заверил в интервью Youtube каналу Sports Beats with Gilbert Manzano, что не собирается проводить реванш с экс-лидером дивизиона Василием Ломаченко (14-2, 10 KO).



Реванш с Ломаченко? Нет, этот корабль уплыл. Я победил его честно и справедливо. Я насчитал 9:3, не знаю, почему он говорит о ничьей. Это из-за его гордости и эго. В реальности он знает, что проиграл. Мы можем драться снова и снова, и в следующий раз это не будет выглядеть для него хорошо.

Напомним, что Лопес вернется в ринг в поединке с претендентом на титул IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO).

Онлайн трансляция поединка Лопес – Камбосос пройдет на XSPORT.ua. Начало – 20 июня в районе 05:00.