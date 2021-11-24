Лопес обещает избить Камбососа сильнее остальных из-за высказываний о своей матери
Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что накажет Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) за нелицеприятные высказывания в адрес своей семьи.
«Не забывай, что ты – никто по сравнению со мной, в субботу рукой Всевышнего ты будешь поставлен на своё место, а я буду исполнителем Его воли. Амбициозные бойцы встречаются довольно часто и ничего плохого я в этом не вижу, но дело в том, что не всем удаётся доказать, что их уверенность обоснована. Народным чемпионом тебе стать не суждено, потому что все заработанные на поединке деньги ты, скорее всего, потратишь на себя любимого, чем займешься благотворительностью.
Главное – это признание и любовь общественности, именно за счёт этого Али стал самым выдающимся спортсменом. Он оказал огромное влияние на бокс. Так вот, возвращаясь к Джорджу, я его абсолютно не уважаю, нисколько вообще.
То, какую чушь он несёт; неуважительно высказывается о моей матери? Я говорил им, предупреждал, что не стоит трогать близких. Пусть меня поливают грязью – ради Бога. Как они там говорят? Что я таракан, муравей и так далее. Но они перешли черту, поэтому пусть идут лесом и Джордж Камбосос, и его менеджер».
Напомним, 28 ноября в Нью-Йорке Лопес проведет поединок с Камбососом. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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