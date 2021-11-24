Лопес обещает избить Камбососа сильнее остальных из-за высказываний о своей матери

Теофимо Лопес / Фото: DAZN

Абсолютный чемпион мира Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) заявил, что накажет Джорджа Камбососа (19-0, 10 КО) за нелицеприятные высказывания в адрес своей семьи.



Главное – это признание и любовь общественности, именно за счёт этого Али стал самым выдающимся спортсменом. Он оказал огромное влияние на бокс. Так вот, возвращаясь к Джорджу, я его абсолютно не уважаю, нисколько вообще.

То, какую чушь он несёт; неуважительно высказывается о моей матери? Я говорил им, предупреждал, что не стоит трогать близких. Пусть меня поливают грязью – ради Бога. Как они там говорят? Что я таракан, муравей и так далее. Но они перешли черту, поэтому пусть идут лесом и Джордж Камбосос, и его менеджер».