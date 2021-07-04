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Лопес ожидает пополнение в семье

Абсолютный чемпион сообщил о беременности жены
Бокс Профессиональный бокс
22:08
Лопес ожидает пополнение в семье
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в своем Instagram поделился новостью о беременности его жены Синтии:

Что бы вы ни дали женщине, она сделает больше. Если вы дадите ей семя, она родит вам ребенка. Если вы предоставите ей дом, она обустроит вам семейный очаг. Если вы ей улыбнетесь, она подарит вам свое сердце. 

Напомним, что представитель топ-5 рейтинга pound-for-pound излечился от коронавируса и вернется к тренировкам 5 июля.

Олег Шумейко-младший
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