«До того, как стали звездами». Top Rank вспомнила дебюты Ломы, Лопеса и Мейвезера
Лопес ожидает пополнение в семье
Абсолютный чемпион сообщил о беременности жены
22:08
Теофимо Лопес / Фото: Top Rank
Абсолютный чемпион легкого веса Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в своем Instagram поделился новостью о беременности его жены Синтии:
Что бы вы ни дали женщине, она сделает больше. Если вы дадите ей семя, она родит вам ребенка. Если вы предоставите ей дом, она обустроит вам семейный очаг. Если вы ей улыбнетесь, она подарит вам свое сердце.
Напомним, что представитель топ-5 рейтинга pound-for-pound излечился от коронавируса и вернется к тренировкам 5 июля.
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