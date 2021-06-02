Лопес победил Ломаченко и стал абсолютным чемпионом. Он действительно может сделать это еще в одном весе?

Бой с Джошом Тэйлором выглядит реальным вариантом

Мнение

Теофимо Лопес / Фото - Boxing News

Если раньше это было действительно редким явлением, то сейчас стать абсолютным чемпионом мира с четырьмя поясами не выглядит столь уже нереальной задачей: Кроуфорд, Усик, Лопес, Тэйлор – четыре абсолюта в течении четырех лет. Впечатляет. И немного обесценивает этот статус.

А поэтому американский обидчик Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) хочет пойти еще дальше – собрать все пояса в двух весовых категориях. Вот это уже заявка на действительно историческое событие.

И, на самом деле, у Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) все для этого есть. Во-первых, он уже абсолют в легком весе. Во-вторых, дивизионом выше все титулы у себя собрал Джош Тейлор (18-0, 13 КО), еще один клиент Top Rank.

У автораспросили насколько возможен бой Лопес – Тэйлор. Он решил не выдумывать отсебятину и связался с. Вот ответ промоутера:

«Джон надеется провести обязательную защиту от претендента на пояс WBO Джека Каттералла у себя дома в Шотландии. Потом он будет открыт для большого боя в США против Кроуорда или Лопеса в конце года. Мы объяснили Джошу как великие боксеры прошлого не брали времени на отдых и пришли к тому, что ему стоит боксировать как можно чаще пока он на пике».

То есть, бой с Лопесом вполне возможен.

У Теофимо сейчас запланирован поединок против(19-0, 19 КО). Он состоится уже скоро, 6 июня. В теории, после этой встречи американец должен быть открыт для Тейлора.

Но сейчас уж слишком много разговоров о Девине Хэйни (26-0, 15 КО). Лопес акцентировано поливает его трештоком, а это, как мы знаем, лучший индикатор заинтересованности в поединке. К тому же, этот бой окончательно снимет все вопросы об абсолютном чемпионе в легком весе. Ведь, с какой-то стати, многие все еще сомневаются в справедливости этого статуса у Лопеса. Ох уж этот WBC…

Получается, Лопес заряжен еще на один бой. С одной стороны – и что с того, Тейлору ведь тоже нужно провести обязательную защиту. Но эти бои абсолютно не равнозначны.

Велики сомнения, что Теофимо согласится в течение полугода провести два столь крупных поединка, еще и со сменой весовой категории. Арум ведь говорил о конце 2021, правильно? Поэтому либо Лопес выбирает Хэйни, что звучит привлекательно, либо Тэйлора, что звучит менее громко, но с возможностью переписать всю существующую историю.

Или же сроки боя двух абсолютов получится сдвинуть на начало 2022.

Но коль уж Арум упомянул о Кроуфорде, то стоит признать – этот вариант более вероятен. У Теренса сорвался поединок с Пакьяо. И очень жаль. Получается, Мэнни и Эррол Спенс недоступны. Сейчас ему, конечно же, найдут какого-то соперника, но что потом? Выбросить на помойку еще один год?

Один из лучших боксеров современности боксирует с какими-то Индонго, Ханами, Каваляускасами и Бруками. Куда это годится? А вот Тэйлор – это уже имя, это возможность второй раз в карьере стать абсолютным чемпионом мира. Да, в том же дивизионе. Но даже такого ранее никому не удавалось.

Будь я на месте Арума, то оставил бы Лопеса в покое – пускай разберется там в своем легком дивизионе. А этот шанс вручил бы Кроуфорду.

И если первый победит Хэйни, а второй – Тэйлора, то их бой между собой станет взрывом межгалактического масштаба. Вот это будет прям нечто безумное. Хотя, конечно, пока слишком нереальное.