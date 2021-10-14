Лопес поделился актуальной формой накануне предстоящего боя – настоящий атлант

У затянувшегося противостояния есть две потенциальные даты

Теофимо Лопес / Фото: Top Rank

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) в своем Instagram опубликовал видео с тренировочного зала:



Встречайте Мегалодона (крупнейшая из всех рыб в истории).

Напомним, что дата предстоящего боя американца с Джорджем Камбососом (19-0, 10 KO) все еще неизвестна. Лопес хотел бы вернуться в ринг 13 ноября, а организатор поединка – в один день с боем Василия Ломаченко (15-2, 11 KO).