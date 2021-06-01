Лопес: «После того как выиграю у Хэйни, выброшу его пояс на помойку»

Абсолютный чемпион легкого веса продолжает провоцировать соотечественника

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) не упускает шанса проехаться по чемпиону WBC Девину Хэйни (26-0, 15 КО).

В интервью порталу BoxingNews24, Лопес заявил, что не против провести бой с Хэйни в ближайшее время, а также обещает после победы выкинуть пояс на помойку.

«Я хочу доказать, что Хэйни – обычный мошенник, вот и все. Тут дело не в поясе. Когда я уничтожу Хэйни, то наклею на этот пояс почтовый штамп и выброшу его на помойку. Потому что этот титул для меня ничего не значит. Простой кусок дерьма. Вы видели, как во время пресс-конференции после боя с Линаресом Девин держался за пояс? Он его просто не выпускал из рук. Титул – единственное, что поддерживает его актуальность».

Напомним, Лопес считает, что в поединке с Ломаченко он отобрал сердце украинского чемпиона.