Хэйни ответил на критику после боя с Линаресом
Лопес: «После того как выиграю у Хэйни, выброшу его пояс на помойку»
Абсолютный чемпион легкого веса продолжает провоцировать соотечественника
09:55
Теофимо Лопес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе, американец Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) не упускает шанса проехаться по чемпиону WBC Девину Хэйни (26-0, 15 КО).
В интервью порталу BoxingNews24, Лопес заявил, что не против провести бой с Хэйни в ближайшее время, а также обещает после победы выкинуть пояс на помойку.
«Я хочу доказать, что Хэйни – обычный мошенник, вот и все. Тут дело не в поясе. Когда я уничтожу Хэйни, то наклею на этот пояс почтовый штамп и выброшу его на помойку. Потому что этот титул для меня ничего не значит. Простой кусок дерьма.
Вы видели, как во время пресс-конференции после боя с Линаресом Девин держался за пояс? Он его просто не выпускал из рук. Титул – единственное, что поддерживает его актуальность».
Напомним, Лопес считает, что в поединке с Ломаченко он отобрал сердце украинского чемпиона.
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