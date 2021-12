Лопес сделал заявление по поводу возможного ухода от отца-тренера

Фото: boxingscene.com

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61.2 кг) Теофимо Лопес (16-1, 12 КО) дал понять, что не намерен менять тренера после сенсационного поражения в поединке с Джорджем Камбососом (20-0, 10 КО).

После боя многие эксперты советовали Теофимо прекратить сотрудничество с Лопесом-старшим, так как тот вел себя в углу слишком эмоционально и давал сыну сомнительные советы.

Впрочем, Лопес сообщил, что не собирается уходить от своего отца.

We in this together. Until the wheels fall off #DynamicDuo pic.twitter.com/h4WAjJmZUr