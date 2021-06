Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото - ua.news

Это был один из самых странных поединков, которые когда-либо доводилось видеть. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира.

Обладатель трех поясов, один из лидеров рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории Василий Ломачено (14-2, 10 КО) крайне пассивно провел первую половину боя. Но во второй заметно превосходил своего соперника.

В итоге, судьи единогласно отдали уверенную победу Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) – 116:112, 119:109, 117:111.

Американец неожиданно для многих собрал у себя все титулы в легком весе. А украинец остался ни с чем, ведь в контракте не было прописано пункта о реванше.

Как оказалось, Теофимо не намерен давать второй бой. Как бы публика этого не хотела.

Казалось, что это скорее позиция украинских фанатов бокса. Но после того, как в одном из интервью Лопес заявил, что реванш не нужен только по одной причине – и он, и Ломаченко знают, то все завершится для Василия нокаутом, – даже американские болельщики принялись высмеивать самоуверенное заявление чемпиона.

Teofimo Lopez: If I Fought Loma Again, He'll Get Knocked Out & He Knows It https://t.co/xdht0x7O9u pic.twitter.com/2VbKf0Rudh