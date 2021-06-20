Лопес сказал, что нокаутирует Ломаченко в реванше. Его высмеяли даже собственные фанаты

Американец отстаивает мнение, что второй бой мало кому интересен – с ним не согласны

Мнение

Василий Ломаченко и Теофимо Лопес / Фото - ua.news

Это был один из самых странных поединков, которые когда-либо доводилось видеть. На кону стояло звание абсолютного чемпиона мира.

Обладатель трех поясов, один из лидеров рейтинга лучших боксеров вне зависимости от весовой категории Василий Ломачено (14-2, 10 КО) крайне пассивно провел первую половину боя. Но во второй заметно превосходил своего соперника.

В итоге, судьи единогласно отдали уверенную победу Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) – 116:112, 119:109, 117:111.

Американец неожиданно для многих собрал у себя все титулы в легком весе. А украинец остался ни с чем, ведь в контракте не было прописано пункта о реванше.

Как оказалось, Теофимо не намерен давать второй бой. Как бы публика этого не хотела.

Казалось, что это скорее позиция украинских фанатов бокса. Но после того, как в одном из интервью Лопес заявил, что реванш не нужен только по одной причине – и он, и Ломаченко знают, то все завершится для Василия нокаутом, – даже американские болельщики принялись высмеивать самоуверенное заявление чемпиона.

Teofimo Lopez: If I Fought Loma Again, He'll Get Knocked Out & He Knows It https://t.co/xdht0x7O9u pic.twitter.com/2VbKf0Rudh — BoxingScene.com (@boxingscene) June 11, 2021

Конечно, были и те, кто полностью поддержал Лопеса. Но перевес сомневающихся в словах Теофимо людей более чем просто очевидный. Вот фразы некоторых из них:

" А как на счет вместо того, чтобы говорить – доказать это?! Каждый может сказать, что что-то сделает. Но дела громче слов. В первом бою не было абсолютного перевеса от Теофимо. У Ломаченко были моменты в конце боя. Так что давайте посмотрим реванш.

" Ломаченко потряс Лопеса в первою бою. Он проиграл только потому, что ему заплатили, чтобы в первых шести раундах он не бил Теофимо. В реванше Ломаченко нокаутирует его.

" Я отдаю Теофимо должное за то, что он победил в первом поединке абсолютно честно и справедливо. Но если они проведут реванш, то я без промедления ставлю на Ломаченко.

" У меня есть ощущение, что Ломаченко выиграет реванш.

" Так устройте реванш.

" Факт того, что этот реванш не произойдет так раздражает меня. Устройте этот бой.

"

Мне нравятся и Ломаченко, и Лопес. Я, определенно, хотел бы увидеть реванш, но не виню Лопеса за то, что он не дает его, потому что Ломаченко сделал бы то же самое. Ломаченко думал, что его тактика сработает против Лопеса, но нет. И это очень задело Ломаченко. Теперь ему нужно много работать, чтобы вернуть то, что он потерял.

" Так почему же тогда ты его избегаешь?

" Именно поэтому Лопес, который по природе на три дивизиона больше, намного моложе (а еще и дерется дома) избегает реванша.

" Со всем уважением, но, думаю, Тео повезло, что у Ломаченео был плохой план на бой. Если они подерутся еще раз, то Ломаченко победит решением судей с перевесом в несколько раундов.

" Где здесь здравый смысл: он не реванш, потому что он вместе с Ломаченко знают, что Лома будет нокаутирован? Но он ведь так и не смог потрясти отчаянного Ломаченко во второй половине первого боя.

" Если Лопес действительно думает, что так все и будет, так почему не провести реванш и не заработать легкие деньги?

"

Мне нравится Теофимо. Невероятно радовался его победе. Но даже я должен признать, что его слова – ложь. По факту, все произойдет наоборот. Тео должен быть рад, что Ломаченко уже позади.

" Ломаченко побьет Лопеса в реванше. Боксер класса Ломаченко, с его опытом, не допустит одну и ту же ошибку дважды.

" Лопес до обсера боится Ломаченко. Я виню Ломаченко только в том, что в контракте не было пункта о реванше.

Лопес должен был вернуться в ринг 16 июня, но подхватил коронавирус и его поединок пришлось перенести на август. Ломаченко же проведет свой следующий бой в ночь с 26 на 27 июня против Масайоши Накатани.