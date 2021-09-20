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Лопес-старший: «Что нам даст Ломаченко?»

Отец абсолютного чемпиона мира заявил, что они не собираются давать реванш «Хай-Теку»
Бокс Профессиональный бокс
09:00
Лопес-старший: «Что нам даст Ломаченко?»
Теофимо Лопес / фото - boxingscene.com

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе, американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу H MONEY заявил, что они не собираются давать реванш украинцу Василию Ломаченко (15-2, 11 KO), если только тот вслед за его сыном в будущем не поднимется в первый полусредний дивизион.

«Послушайте, что, черт побери, нам даст Лома? Пошел он на х**. Если Ломаченко хочет драться с нами, пусть поднимается в первый полусредний вес. Я не буду гребаным идиотом, который спустит своего сына в легкий дивизион, чтобы он чувствовал себя как д*рьмо, если он больше не может делать вес.

Они думают, что мы, б***ь, тупицы, которые рискнут всем, ничего не получив взамен? Он заставил нас завоевать титул. Иди и возьми пояс, засранец, и тогда мы с тобой подеремся».

Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) готов дать Василию Ломаченко титульный шанс после победы над Теофимо Лопесом.

Рене Тер Велде
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Теги

Теофимо Лопес Василий Ломаченко

Комментарии 1

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20 сентября 2021г. 11:04
Лопесы долбоебы. Они теперь не уверены в победе, и несуть чушь собачью.
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