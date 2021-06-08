Лопес-старший: «Ломаченко сказал, что Теофимо прекрасно выступил в их поединке, а я хорошо его изучил»
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший утверждает в интервью Youtube каналу Below The Belt с Брендоном Шаубом, что после победы на Василием Ломаченко (14-2, 10 KO) получил от украинца хвалебные отзывы о подготовке своего сына.
Ломаченко – боец pound-for-pound. Я считаю, что прямо сейчас он побьет всех в легком и втором полулегком весах, поскольку они не смогут сделать то, что сделали мы. Мы изучали его, изучали всё, и вы могли увидеть, что мы сделали. Если вы посмотрите бой, то поймете, что мы поработали, в особенности над тем, чтобы выбить его из ритма. Он не был эффективным.
Мне позвонили из The Ring и сказали, что у Ломаченко есть для меня сообщение. Он сказал, что это было великолепное выступление, что я хорошо его изучил.
Он входит в ритм и начинает действовать в нем, когда смещается в сторону. Так что ты должен это остановить. Когда ты прекращаешь это, ты останавливаешь Ломаченко. Никто не мог это сделать, этому нельзя научить. Ты должен быть резким как кошка. Я ничего не отнимаю у этого парня, мы победили лучшего.
Напомним, что Ломаченко необычным образом готовится к поединку с Масайоши Накатани (19-1, 13 KO).