Лопес-старший: «Ломаченко сказал, что Теофимо прекрасно выступил в их поединке, а я хорошо его изучил»

Ломаченко и Лопес / Фото: Top Rank

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший утверждает в интервью Youtube каналу Below The Belt с Брендоном Шаубом, что после победы на Василием Ломаченко (14-2, 10 KO) получил от украинца хвалебные отзывы о подготовке своего сына.

Мне позвонили из The Ring и сказали, что у Ломаченко есть для меня сообщение. Он сказал, что это было великолепное выступление, что я хорошо его изучил.

Он входит в ритм и начинает действовать в нем, когда смещается в сторону. Так что ты должен это остановить. Когда ты прекращаешь это, ты останавливаешь Ломаченко. Никто не мог это сделать, этому нельзя научить. Ты должен быть резким как кошка. Я ничего не отнимаю у этого парня, мы победили лучшего.