Лопес-старший: «Ломаченко скрутит задницу Хэйни в бараний рог»

Отец абсолютного чемпиона мира уверен, что американец ничего не сможет поделать с украинцем

Василий Ломаченко / фото - Getty Images

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе, американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO), в интервью YouTube-каналу H MONEY заявил, что действующий обладатель титула WBC Девин Хэйни (26-0-0, 15 KO) ничего не сможет поделать с бывшим соперником его сына Василием Ломаченко (15-2, 11 KO).

По мнению специалиста, сейчас никто из легковесов не способен победить украинца.

«Перед боем с Ломой все говорили, что Теофимо неподвижный. Послушайте, мы все делаем лучше, чем Девин Хэйни. О чем здесь вообще говорить? Мы побили лучшего боксера в мире. Лома хоть сейчас подерется с Девином. Прямо сейчас он скрутит его задницу в бараний рог. Хэйни не сможет остановить это д*рьмо. Я гарантирую вам это. Я просто говорю вам правду. Я вижу это так. Сейчас в легком весе нет никого, кто может побить Ломаченко».

Теофимо Лопес-старший заявил, что Теофимо Лопес не собирается давать реванш Василию Ломаченко.