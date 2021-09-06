Лопес-старший: «Мне по**й на признание, я беспокоюсь лишь о том, чтобы мой сын надирал б***ские задницы в ринге»

Тренер лидера легкого веса не нуждается в почестях

Лопес-старший и Лопес / Фото: essentiallysports.com

Отец абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший в интервью Youtube каналу PUNSH DRUNK BOXING ответил на вопрос, беспокоит ли его то, что Анатолия Ломаченко все превозносят, а после его победы сына над Василием Ломаченко (15-2, 11 KO) он не удостоился должного внимания:



Думаете, меня волнует, что меня не ценят также? Считаете, что я беспокоюсь о том, чтобы стать гребаным «Тренером года?» Думаете, я переживаю из-за этого дерьма? Да мне вообще по**й. Я волнуюсь лишь о том, чтобы мой сын надирал б***ские задницы в ринге. Вот что главное. В конце концов, можно нести какую угодно ху**ю, но это будет противостояние в ринге между моим сыном и кем-то еще. И никто не сможет их защитить.

Напомним, что Лопес заявил, что доедание «его объедков» не поможет Ломе добиться с ним реванша.