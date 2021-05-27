Лопес-старший: «Уайлдеру стоило подраться с кем-то еще, прежде чем выходить на Фьюри»

Уайлдер и Фьюри / Фото: PBC

Отец абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший в интервью Youtube каналу FightHype.com высказался о предстоящем третьем поединке звезд супертяжелого веса, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).



Его ментальные проблемы все еще при нем. И об этом говорят его бесконечные оправдания. Чувак проиграл, и ему нужно смириться с этим. Он должен сказать: «Я проиграл. И я должен стать лучше, чтобы вернуться и разнести этого парня». В этом случае я бы поверил в него немножечко больше.