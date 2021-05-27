Уоррен: «Усик бы подал в суд, если бы переговоры о бое Джошуа – Фьюри продолжились»
Лопес-старший: «Уайлдеру стоило подраться с кем-то еще, прежде чем выходить на Фьюри»
Тренер абсолютного чемпиона мира не верит, что американец разобрался со своими проблемами
16:05
Уайлдер и Фьюри / Фото: PBC
Отец абсолютного чемпиона легкого веса Теофимо Лопеса (16-0, 12 KO) Теофимо Лопес-старший в интервью Youtube каналу FightHype.com высказался о предстоящем третьем поединке звезд супертяжелого веса, британца Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 KO) и американца Деонтея Уайлдера (42-1-1, 41 KO).
Я считаю, что их третий бой будет таким же и закончится так же. Уайлдеру стоило подраться с кем-нибудь, прежде чем выходить на Фьюри. Ему нужно вернуть себе уверенность.
Его ментальные проблемы все еще при нем. И об этом говорят его бесконечные оправдания. Чувак проиграл, и ему нужно смириться с этим. Он должен сказать: «Я проиграл. И я должен стать лучше, чтобы вернуться и разнести этого парня». В этом случае я бы поверил в него немножечко больше.
Напомним, что «Цыганский король» уверен, что до конца 2021 успеет подраться и с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).
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