«Все говорят Ломаченко, что он лучший». Диетолог Теофимо Лопеса – об отсутствии критики в лагере украинца
Лопес-старший: «Я лишил Ломаченко матрицы»
Отец и тренер лидера легкого дивизиона отметил взаимопонимание в их команде
18 марта 17:22
Семья Лопесов / Фото - roundbyroundboxingОтец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Johnny’s Boxing Empire в очередной раз высказался о поединке своего сына против украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
«Я ничего не буду рассказывать о своей работе, потому что это секрет, но это работает. Знаете, почему это работает? Потому что меня признали «Тренером года». Они поняли, что я отнял у Ломаченко матрицу. Я лишил его матрицы. Я сделал много вещей, которые люди даже не понимают. Я сделал это вместе с сыном, потому что он способен быстро учиться. Мы понимаем друг друга, мы – команда. Поэтому нас называют «динамический дуэт». Мы – Бэтмен и Робин. Он – Бэтмен, а я – Робин. Все будет прекрасно. Нам нужно только, чтобы с нами был Бог, а также здоровье».
Напомним, Лопес-старший ранее заявил, что в промоутерской компании Top Rank расстроились из-за победы его сына над Ломаченко.