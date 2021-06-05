Китайский супертяжеловес, который хотел драться с Джошуа, выступит в андеркарте у Лопеса
Лопес: «У меня целый набор голов, которые я обезглавил. Насадил я и голову Ломаченко»
«Король» легкого дивизиона – о предстоящем бое с Камбососом
13:41
Теофимо Лопес / Фото - daznАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу CompuBox TV поделился ожиданиями от предстоящего поединка с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим (19-0, 10 КО).
«Сейчас мы точим свой меч. Готовимся обезглавить Джорджа Камбососа. И честно, я готовлюсь насадить на пику его голову с высунутым языком, и идти к следующему. У меня целый набор голов, которые я обезглавил. Насадил я и голову Ломаченко, он находится там же. Кем бы вы все его не представляли, считали ли его богом в боксе. Нет, он не бог. Есть только один бог. И это не Теофимо, а тот, кто сверху. Так что я отрубил ему голову. Прямо сейчас я только и убиваю этих демонов».
Напомним, поединок между Лопесом и Камбососом состоится 19 июня в Майами (США).