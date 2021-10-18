Хирн: «Хоть Фьюри победил Кличко и Уайлдера, но Тайсон нельзя назвать великим»
Лопес: «Уайлдер дал Фьюри тяжелый бой»
Теофимо считает, что Деонтею в следующем поединке необходимо подраться с Джошуа
16:49
Теофимо Лопес / Фото: Boxing News
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) ждет поединок экс-чемпионов мира в супертяжелом дивизионе американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).
«Уайлдер вышел на ринг и сделал то, что должен был сделать, отдал все силы. Очень тяжело, когда почти 180-килограммовый парень постоянно наваливается на тебя. Я могу это только представить. Уайлдер дал Фьюри тяжелый бой. Я желаю ему всего самого лучшего.
Возможно, мы увидим его бой с Энтони Джошуа. Многие из нас говорили об этом поединке еще несколько лет назад, до того как на горизонте появился Тайсон Фьюри. Я чувствую, что, возможно, этот бой состоится. Они оба возвращаются после поражения. Я думаю, что для обоих это будет как вишенка на торте. Вполне возможно, что чья-то карьера пойдет под откос. Я действительно верю, что для кого-то из них это станет ее концом».
Напомним, в команде Фьюри считают равным соперником лишь Александра Усика.