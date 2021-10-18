Лопес: «Уайлдер дал Фьюри тяжелый бой»

Теофимо Лопес / Фото: Boxing News

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) ждет поединок экс-чемпионов мира в супертяжелом дивизионе американца Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) и британца Энтони Джошуа (24-2, 21 КО).



Возможно, мы увидим его бой с Энтони Джошуа. Многие из нас говорили об этом поединке еще несколько лет назад, до того как на горизонте появился Тайсон Фьюри. Я чувствую, что, возможно, этот бой состоится. Они оба возвращаются после поражения. Я думаю, что для обоих это будет как вишенка на торте. Вполне возможно, что чья-то карьера пойдет под откос. Я действительно верю, что для кого-то из них это станет ее концом».