«Усик и точка». В команде Фьюри считают равным соперником лишь украинца

Тайсон Фьюри / Фото: Top Rank

Отец чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) Джон Фьюри рассказал, кто по праву должен стать соперником «Цыганского короля» в следующем поединке:



John Fury on who next for Tyson Fury: "In my idea, it's Oleksandr Usyk next, or nothing. I wouldn't bother with the rest of them, they're not in Tyson's class. Would Dillian Whyte deal with Deontay Wilder? No. So why put him in with my son and get him knocked out?" [@talkSPORT]