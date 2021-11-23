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Лопес: «Вы можете поставить Хэйни и Дэвиса рядом, и я вырублю их одним ударом»
«Король» легкого дивизиона чересчур уверен своем мастерстве
16:27
Теофимо Лопес / Фото - DAZNАбсолютный чемпион мира в легком дивизионе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) поделился мнением о возможных поединках с обладателем титула WBC Девином Хэйни (26-0, 15 KO) и чемпионом WBA Джервонтой Дэвисом (25-0, 24 КО).
Цитирует Лопеса Talk Sport.
«Я бы встретился с кем-либо из них. Они будут отличные поединки для меня. Любой мой бой с этими парнями будет хорошим поединком. Все хотят настроиться на эти поединки, чтобы увидеть, как я сражаюсь с этими парнями. Я не вижу в этом никаких проблем, кого бы ни поставили передо мной, я его побью. Вы можете выстроить Хэйни и Дэвиса рядом, и я вырублю их одним ударом».
Напомним, что предстоящий соперник Лопеса Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) намерен нокаутировать чемпиона.