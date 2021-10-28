Дэвис готов подраться с Гарсией, Хэйни и Лопесом
«Мы увидим бомбу». Камбосос показал, как потушит свет Лопесу
Поединок легковесов пройдет через месяц
15:26
Джордж Камбосос / Фото: Twitter Камбососа
Претендент по линии IBF Джордж Камбосос (19-0, 10 KO) показал небольшой кусочек своей тренировки накануне боя с абсолютным чемпионом легкого веса Теофимо Лопесом (16-0, 12 KO).
Австралиец пообещал, что что его пушечный удар дойдет до цели:
27 ноября мы увидим (эту) бомбу.
Видео с необычного ракурса. Как Лопес готовится к бою с Камбососом.
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