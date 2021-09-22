Лопес выступил против переноса боя с Камбососом

Если в Triller не прислушаются к Теофимо, то американец подаст на них в суд





Теофимо Лопес / Фото: Triller

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) выступил против переноса поединка с Джорджом Камбососом (19-0, 10 КО). Об этом в Twitter сообщил журналист издания The Athletic Грег Розенштейн.



«Общался с Теофимо Лопесом, который сказал мне, что его титульный бой против Джорджа Камбососа не перенесут с 4 октября, как хочет Triller. «Дата не изменится. Мы твердо стоим на этом, то это просто показывает, как они неорганизованны». Лопес утверждает, что его команда подаст в суд, если это понадобится».

Напомним, ранее в Triller объяснили почему бой необходимо перенести с 4 на 16 октября.