Поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа снова перенесут

Теофимо Лопес, Джордж Камбосос

Поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против австралийца Джорджа Камбососа-младшего (19-0, 10 КО) снова могут перенести. Об этом рассказал глава стримингового сервиса Triller Райан Кавана в комментарии журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.



Мы хотим провести этот поединок на арене Barclays Center 16 октября, связав его с ивентом Verzuz. Это пока неофициально и бой еще намечен на 4 октября. Между менеджерами идет активное обсуждение. IBF уже согласилась, если бойцы не будут против.

На последнем событии Verzuz мы побили рекорд и поэтому у нас есть возможность привлечь данную аудиторию к бою Теофимо. Он сам из Бруклина, и это отличная для него дата. Только она имеет смысл и позволяет не переносить бой очень далеко».