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Поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа снова перенесут

Организаторы сейчас ведут переговоры об отсрочке боя

Бокс Профессиональный бокс
08:59
Поединок Теофимо Лопеса и Джорджа Камбососа снова перенесут
Теофимо Лопес, Джордж Камбосос

Поединок абсолютного чемпиона мира в легком весе американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) против австралийца Джорджа Камбососа-младшего (19-0, 10 КО) снова могут перенести. Об этом рассказал глава стримингового сервиса Triller Райан Кавана в комментарии журналисту ESPN Ариэлю Хельвани.

«Мы пытаемся перенести бой с 4 октября на 16 октября. Мы поняли, что в понедельник ночью будет игра «Лас-Вегас Рэйдерс» против «Лос-Анджелес Чарджерс». Затем мы посмотрели на другие события на этой неделе и увидели, что в тот же вечер состоится плеф-офф Главной бейсбольной лиги, а затем – большой боксерский поединок (Тайсон Фьюри – Деонтей Уайлдер 3).

Мы хотим провести этот поединок на арене Barclays Center 16 октября, связав его с ивентом Verzuz. Это пока неофициально и бой еще намечен на 4 октября. Между менеджерами идет активное обсуждение. IBF уже согласилась, если бойцы не будут против.

На последнем событии Verzuz мы побили рекорд и поэтому у нас есть возможность привлечь данную аудиторию к бою Теофимо. Он сам из Бруклина, и это отличная для него дата. Только она имеет смысл и позволяет не переносить бой очень далеко». 

Напомним, ранее у Лопеса заявили, что поединок с Василием Ломаченко не приоритетен для них.

Карен Агабекян
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Теги

Джордж Камбосос Теофимо Лопес Triller

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