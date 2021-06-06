Камбосос: «Перед боем с Лопесом провел 130 раундов спаррингов»
Лопес: «Я не могу дождаться, когда покажу всем, что Хэйни – дешевая подделка»
Абсолютный чемпион легкого веса продолжает провоцировать непобежденного американца
6 июня 10:50
Теофимо Лопес / фото - Getty Images
Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) всерьез настроен подраться с обладателем титула WBC Девином Хэйни (26-0, 15 КО) и не упускает возможности задеть соотечественника в каждом своем интервью.
В комментарии YouTube-каналу FightHype Лопес сказал:
«19 июня я избавлюсь от своего соперника, а затем пойду за Хэйни. Это будет в следующем бою. Ему не удастся пропетлять. Ты слишком много болтал, и я не могу дождаться, когда покажу всем, какая ты подделка, насколько ты липовый. Я должен выбить тебя из этой боксерской игры, поскольку ты не заслуживаешь в ней находиться. Вот как я считаю.
Хэйни загнан в угол. Когда я сделаю свою работу с Камбососом, он почувствует эту энергию, если посетит бой. Так же было и с Ломаченко во время поединка с Ричардом Комми. Он почувствовал мою энергию. После этого Хэйни не сможет слиться. Ему не удастся сбросить пояс или сделать его вакантным, потому что все увидят, что он боится Теофимо».
Напомним, Лопес рассказал о своих перспективах в легком весе.