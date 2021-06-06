Лопес: «Я не могу дождаться, когда покажу всем, что Хэйни – дешевая подделка»

Теофимо Лопес / фото - Getty Images

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) всерьез настроен подраться с обладателем титула WBC Девином Хэйни (26-0, 15 КО) и не упускает возможности задеть соотечественника в каждом своем интервью.

В комментарии YouTube-каналу FightHype Лопес сказал:

Хэйни загнан в угол. Когда я сделаю свою работу с Камбососом, он почувствует эту энергию, если посетит бой. Так же было и с Ломаченко во время поединка с Ричардом Комми. Он почувствовал мою энергию. После этого Хэйни не сможет слиться. Ему не удастся сбросить пояс или сделать его вакантным, потому что все увидят, что он боится Теофимо».