Лопес: «Я заслужил титул WBC в ринге с лучшим бойцов P4P – Ломаченко, а кого побил Хэйни?»

Абсолютный чемпион мира сделал очередной выпад в сторону Девина

Теофимо Лопес и Василий Ломаченко / Фото: latimes.com

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 KO) заявил, что считает себя обладателем полноценного титула WBC в своем дивизионе.



В поединке с Василием Ломаченко (14-2, 10 KO) американец завоевал франчайзинговый пояс организации, в то время как Девин Хэйни (25-0, 15 KO) был повышен из ранга временных чемпионов в обычные. Отметим, что Хэйни предстоит защищать свой пояс в поединке с Хорхе Линаресом (47-5, 29 KO).

Текстовая трансляция поединка Линарес – Хэйни пройдет на сайте XSPORT.ua. Начало – утром 30 мая в районе 05:00.

Несмотря на путаницу с титулами, Теофимо заявил в своем Twitter, что Хэйни является чемпионом только на бумаге:

Я выиграл/заслужил титул в ринге с, вероятно, лучшим бойцом P4P на тот момент – Василием Ломаченко. Кого побил Хэйни ради титула? Как он его выиграл? Против кого? Бумажный чемпион с подушками вместо рук.

Напомним, ранее Хэйни ответил на заявление Лопеса о том, что Девин избегает абсолютного чемпиона.