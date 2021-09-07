«Ловись, рыбка, большая и маленькая». Постол показал, чем занимается без боев

Виктор показал, что ловит не только соперников ударом, но и рыбу на удочку





Виктор Постол / Фото: Instagram

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) показал свое хобби – рыбалку. Судя по фото в Instagram, в этом ремесле он неплох.



Напомним, свой предыдущий бой Постол провел 29 августа в США, в очень близком поединке уступив чемпиону WBC и WBO Хосе Рамиресу.