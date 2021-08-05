Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020

Александру придется подраться с очень серьезным оппонентом из Бразилии





Глеб Бакши, Хеберт Соуза / Фото: getty images

Во втором полуфинале олимпийского турнира в Токио в весе до 75 кг бразилец Хеберт Соуза победил решением судей (4:1) россиянина Глеба Бакши.



До поединка Бакши был фаворитом поединка, но в бою все пошло не по его плану. Соуза оказался быстрее на ногах и техничнее россиянина. Бразилец все три раунда легко обыгрывал оппонента и получил заслуженную победу.

Отметим, что не помогла Бакши его грязная работа. Удары по спине и затылку у него проходили, но класс соперника был очень высок, чтобы это как-то сказалось на результате.

Напомним, в финале Соуза встретится с украинцем Александром Хижняком, который очень тяжело добирался до финала.