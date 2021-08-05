Дебют каратистов, полуфинал Хижняка и начало прыжков в высоту. За кем следить 5-го августа на Олимпиаде
Лучше бы это был россиянин. Хижняк узнал соперника в финале Токио-2020
Александру придется подраться с очень серьезным оппонентом из Бразилии
09:56
Глеб Бакши, Хеберт Соуза / Фото: getty images
Во втором полуфинале олимпийского турнира в Токио в весе до 75 кг бразилец Хеберт Соуза
победил решением судей (4:1) россиянина Глеба Бакши.
До поединка Бакши был фаворитом поединка, но в бою все пошло не по его плану. Соуза оказался быстрее на ногах и техничнее россиянина. Бразилец все три раунда легко обыгрывал оппонента и получил заслуженную победу.
Отметим, что не помогла Бакши его грязная работа. Удары по спине и затылку у него проходили, но класс соперника был очень высок, чтобы это как-то сказалось на результате.
Напомним, в финале Соуза встретится с украинцем Александром Хижняком, который очень тяжело добирался до финала.