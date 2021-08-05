Хижняк с огромнейшими проблемами прошел в финал Токио-2020

Украинец провел самый тяжелый бой в своей карьере





Александр Хижняк / Фото: getty images

На Олимпийских играх в Токио украинец Александр Хижняк в полуфинале весовой категории до 75 кг выиграл раздельным решением судей у филиппинца Эумира Марсьяля.



Филиппинец очень хорошо подготовился к Хижняку и во многих моментах перебивал украинца, будучи более точным. При этом, Марсьяль тратил много энергии, чтобы уходить от постоянно наступающего украинца и атаковать навстречу.

Во втором раунде филиппинец начал уставать, из-за чего Хижняк выигрывал все больше эпизодов, а его атаки чаще начали доходить к цели.

В решающем третьем раунде у Марсьяля еще больше подсела выносливость, из-за чего Хижняк получил возможность доминировать в ринге до конца схватки.

Напомним, ранее Хижняк с большим трудом прошел в полуфинал Олимпийских игр.