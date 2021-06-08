Джойс будет настаивать на поединке с Усиком, если Джошуа освободит пояс WBO
Лучший супертяж Китая считает, что Усик победит Джошуа, если бой продлится 12 раундов
Чжилей уверен, что Александр лучше, когда речь о полной дистанции
12:28
Чжан Чжилей / Фото: Sky Sports
Китайский супертяжеловес Чжан Чжилей (22-0-1, 17 КО) в интервью порталу ESBRBOXING.com
высказался о гипотетическом поединке чемпиона мира по версиям WBO, IBF, WBA Энтони Джошуа
(24-1, 22 КО) и Александра Усика (18-0, 13 КО).
«Если честно, я думаю, что если в этом поединке не будет нокаута, то Усик, вероятно, устроит апсет. Если бой продлится все 12 раундов, то, возможно, Усик победит, поскольку он хорош на дистанции».
Напомним, ранее в команде Усика заявили, что они находятся на финальной стадии переговоров с Джошуа.
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