«Не будем останавливаться на завоевании лицензий». Александр Хижняк – об Олимпийских играх
Лысенко на турнире в Париже победила россиянку и завоевала лицензию в Токио
29-летняя украинка представит страну на Олимпиаде
21:33
Анна Лысенко / фото - НОК
В Париже, Франция, с 4 по 8 июня проходит олимпийский лицензионный турнир.
В весовой категории до 69 килограмм 29-летняя украинка Анна Лысенко победила представительницу России Саадат Далгатову и завоевала путевку на Токио-2020.
Другая представительница «сине-желтой» команды Анастасия Черноколенко уступила Лорен Прайс из Великобритании в решающем бою за лицензию.
Ранее в Париже лицензию выиграл Ярослав Харциз.
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