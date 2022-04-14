Любовь побеждает! К Усику вернулась жена
Супруга боксера покинула Испанию и прилетела в Дубай
14 апреля 20:11
Александр Усик с женойКатерина – супруга обладателя титулов WBO/WBA/IBF в хэвивейте Александра Усика (19-0, 13 KO), не выдержала разлуки со своим супругом и вместе с детьми прилетела в Дубай, где наш боксер уже начал подготовку к реваншу с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
Ранее XSPORT.ua опубликовал информацию о том, что Александр Усик (19-0, 13 KO) создал свой благотворительный фонд.
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