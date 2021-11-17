«Люди ноют, что Канело уклоняется от боев с Бенавидесом и Чарло». Дэн Рафаэль прокомментировал переход Альвареса в тяжелый вес

Сауль Альварес / фото - Getty Images

Известный журналист Дэн Рафаэль в своем Twitter прокомментировал неожиданные новости о потенциальном дебюте абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 38 КО) в крузервейте.

Мне нравится дерзкий ход Канело, который отправился в крузервейт для того, чтобы подраться за чемпионский титул с Макабу, который, возможно, и не очень известный боец, но он намного крупнее него и мощный панчер. Парни из среднего, суперсреднего и полутяжелых весов ждут, пока им выпадет выигрышный лотерейный билет в виде боя с Канело. Вы хотите большой гонорар? Так заслужите его, подравшись друг с другом!».