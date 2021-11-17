WBC санкционировала титульной бой Сауля Альвареса в новом дивизионе
«Люди ноют, что Канело уклоняется от боев с Бенавидесом и Чарло». Дэн Рафаэль прокомментировал переход Альвареса в тяжелый вес
Известный журналист позитивно оценил решение мексиканца
08:48
Сауль Альварес / фото - Getty Images
Известный журналист Дэн Рафаэль в своем Twitter прокомментировал неожиданные новости о потенциальном дебюте абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 38 КО) в крузервейте.
«Люди ноют по поводу того, что Канело каким-то образом уклоняется от средневеса Чарло или дважды лишенного титула в суперсреднем весе Бенавидеса просто потому что он решил войти в историю, подравшись с бойцом первого тяжелого веса Макабу – девяностокилограммовым левшой с реальной силой, который намного больше Сауля? Давайте-ка сделаем перерыв.
Мне нравится дерзкий ход Канело, который отправился в крузервейт для того, чтобы подраться за чемпионский титул с Макабу, который, возможно, и не очень известный боец, но он намного крупнее него и мощный панчер. Парни из среднего, суперсреднего и полутяжелых весов ждут, пока им выпадет выигрышный лотерейный билет в виде боя с Канело. Вы хотите большой гонорар? Так заслужите его, подравшись друг с другом!».
Напомним, Альварес пожертвовал $1 млн на борьбу с детским раком.
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