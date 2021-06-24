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Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко

Недавно громкому бою исполнилось 18 лет
Бокс Профессиональный бокс
10:29
Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко
Льюис и Кличко / фото - 112

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал недавнюю годовщину боя против Виталия Кличко. В своем Instagram легендарный боксер объяснил, почему завершил карьеру после победы над украинцем.

«Бою Льюис – Кличко 18 лет. У меня была долгая карьера с огромным запасом боксерских навыков в моем распоряжении. Вы называете это соревнованиями. Я же учился на ринге мастерству.

Это был мой последний бой, и мне больше нечего было доказывать. В свой худший день, в поединке на коротком уведомлении, будучи стареющим возрастным чемпионом, я оставил молодому претенденту номер один больше 60 швов. Никто из его будущих соперников даже близко не смог сделать это.

Мне больше нечего было доказывать себе в боксе. Уважение всем воинам, которые делили со мной ринг».

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) ранее объяснил слабые стороны Виталия.

Антон Кривенко
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Теги

Виталий Кличко Леннокс Льюис

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