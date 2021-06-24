Льюис назвал причину завершения карьеры после победы над Виталием Кличко

Льюис и Кличко / фото - 112

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис прокомментировал недавнюю годовщину боя против Виталия Кличко. В своем Instagram легендарный боксер объяснил, почему завершил карьеру после победы над украинцем.

Это был мой последний бой, и мне больше нечего было доказывать. В свой худший день, в поединке на коротком уведомлении, будучи стареющим возрастным чемпионом, я оставил молодому претенденту номер один больше 60 швов. Никто из его будущих соперников даже близко не смог сделать это.

Мне больше нечего было доказывать себе в боксе. Уважение всем воинам, которые делили со мной ринг».