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«Мальчик, водочки нам принеси». Новый провокационный пост Редкача об Усике и Ломаченко

Украинский боксер использовал аудиодорожку из фильма «Брат 2»
Бокс Профессиональный бокс
18:02
«Мальчик, водочки нам принеси». Новый провокационный пост Редкача об Усике и Ломаченко
Фото: Instagram Ивана Редкача

Украинский боксер Иван Редкач в Instagram сделал пост, изобразив Василия Ломаченко в виде младенца, которого на руках держит Александр Усик.



Редкач использовал аудиодорожку из фильма «Брат 2».

Напомним, прогноз Редкача на бой Усика против Энтони Джошуа сбылся на процентов 50.

Сергей Остапенко
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Теги

Иван Редкач Александр Усик Василий Ломаченко

Комментарии 3

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5 октября 2021г. 22:20
Редкач?
это либо синхронное плавание, либо кёрлинг...?
Нет, это какой-то комментатор.
Сам - НИКТО, но базару ...
0 0
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5 октября 2021г. 18:12
Ну хоть лайкнуло "Это" пару калек. Значит не всё так плохо
0 0
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5 октября 2021г. 20:31
Хотя бы заголовок можно без ошибок писать?
0 0
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