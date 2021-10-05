Белью предложил Усику победить Джошуа в реванше и завершить карьеру
«Мальчик, водочки нам принеси». Новый провокационный пост Редкача об Усике и Ломаченко
Украинский боксер использовал аудиодорожку из фильма «Брат 2»
18:02
Фото: Instagram Ивана Редкача
Украинский боксер Иван Редкач в Instagram сделал пост, изобразив Василия Ломаченко в виде младенца, которого на руках держит Александр Усик.
Редкач использовал аудиодорожку из фильма «Брат 2».
Напомним, прогноз Редкача на бой Усика против Энтони Джошуа сбылся на процентов 50.