Сиренко завершил подготовку к бою 12-го июня
Малиновский оказался тяжелее соперника. Результаты взвешивания B1 Boxing
Сиренко перевесил оппонента более чем на килограмм
21:09
Олег Малиновский - Натаниэля Какололо / фото - В1 Boxing
В пятницу, 11-го июня, в Киеве прошла официальная процедура взвешивания бойцов перед вечером бокса от компании B1 Boxing.
Украинский супертяжеловес Владислав Сиренко (16-0, 13 КО) перевесил француза Невфеля Уату (18-3, 10 КО).
Сиренко показал вес в 108.7 кг, его соперник – 107.5 кг.
В свою очередь, Олег Малиновский (27-0, 8 КО) перед титульным боем за пояс WBO Intercontinental перевесил африканского чемпиона WBF International Натаниэля Какололо (11-1-1, 4 КО): 57.1 кг против 57.0 кг у представителя Намибии.
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