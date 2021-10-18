Малиновский: «Я готов к поединку с Наваррете. Покажу в нем все, на что способен»

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Украинский полулегковес Олег Малиновский (27-0, 8 КО) поделился мнением о бое чемпиона мира WBO в этом дивизионе Эмануэля Наваррете (35-1, 29 KO) с Джоэтом Гонсалесом (24-2, 14 KO):

Гонсалес был заряжен на победу, он с первого раунда включился в работу и все 12 раундов отработал в очень высоком темпе, нанося большое количество ударов. Наваррете в свою очередь бил меньше, но был точнее.

Я считаю, что Наваррете был лучше и его победа действительно заслуженная.

Эммануэль вообще очень разносторонний боксер, он бьет много ударов, много ударов именно снизу, сбоку. Он думающий боксер.

Чтобы с ним успешно боксировать, нужно подходить к поединку технико-тактически разумно, нужно разрабатывать план и нужно быть очень хорошо готовым функционально. Важно дышать все 12 раундов и наносить большое количество ударов.

Самое главное в бою с ним: думать в ринге, работать над защитой, работать корпусом.

Я готов к поединку с Наваррете, и могу в любой момент начать к нему подготовку. Да, он – непростой соперник, но я уже длительное время иду к бою за пояс чемпиона мира и покажу в нем все, на что я способен».