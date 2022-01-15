Малиньяджи назвал самого опасного противника для Канелло на данный момент

Пол Малиньяджи / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи в интервью порталу BoxingScene назвал имя боксера, который, по его мнению, прямо сейчас может победить Сауля Альварса (57-1-2, 39 КО).

Знаете, я бы мог поставить Андраде на одном уровне с Чарло, но Деметриус сейчас проходит свой пик в карьере, так что я не думаю, что он представляет большую угрозу Альваресу. Поэтому считаю Джермалла главной угрозой для Сауля. Это большой бой. Я выбрал бы этого парня, если бы их поединок состоялся».