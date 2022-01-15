Объединительный реванш Джермелл Чарло – Брайан Кастаньо состоится 19 марта
Малиньяджи назвал самого опасного противника для Канелло на данный момент
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях уверен, что Чарло даст тяжелый бой мексиканцу
15 января 12:46
Пол Малиньяджи / фото - Getty Images
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Пол Малиньяджи в интервью порталу BoxingScene назвал имя боксера, который, по его мнению, прямо сейчас может победить Сауля Альварса (57-1-2, 39 КО).
«Джермалл Чарло – он тот парень, который может победить Канело. Просто Джермалл очень резкий боксер. Когда Чарло включается он очень, очень острый. К тому же у него есть сила. Джармалл – хороший боец.
Знаете, я бы мог поставить Андраде на одном уровне с Чарло, но Деметриус сейчас проходит свой пик в карьере, так что я не думаю, что он представляет большую угрозу Альваресу. Поэтому считаю Джермалла главной угрозой для Сауля. Это большой бой. Я выбрал бы этого парня, если бы их поединок состоялся».
Напомним, Хирн сообщил, когда Канело определится со следующим соперником.
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