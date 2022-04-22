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«Мариуполь – это преступление россии еще более масштабное, чем Буча,Ирпень и Гостомель» Владимир Кличко обратился к миру

Украинский боксер рассказал о реальной картине в Мариуполе
Бокс Профессиональный бокс
08:15
«Мариуполь – это преступление россии еще более масштабное, чем Буча,Ирпень и Гостомель» Владимир Кличко обратился к миру
Владимир Кличко
Легенда бокса Владимир Кличко записал видеообращение, в котором просит спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и защитников:



 «Ситуация в Мариуполе становится все более трагичной и болезненной... Орки штурмуют и уничтожают всеми силами «Азовсталь», который наши бойцы мужественно обороняли почти 2 месяца. Но сегодня из Мариуполя много мирных жителей - детей, женщин, которые из-за постоянных обстрелов не могут выйти, чтобы покинуть разрушенный город.

Наши герои-бойцы еще раз обращаются к цивилизованному миру с призывом приложить все усилия для обеспечения гарантий безопасного выхода мирных жителей с территории «Азовстали». И военный гарнизон для эвакуации раненых и тел погибших украинских защитников.

Украинские солдаты не собираются сдаваться!»

 

 

 

 


Источник: XSPORT
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Владимир Кличко

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