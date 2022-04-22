«Мариуполь – это преступление россии еще более масштабное, чем Буча,Ирпень и Гостомель» Владимир Кличко обратился к миру
Украинский боксер рассказал о реальной картине в Мариуполе
08:15
Владимир Кличко
Легенда бокса Владимир Кличко записал видеообращение, в котором просит спасти заблокированных в Мариуполе мирных жителей и защитников:
«Ситуация в Мариуполе становится все более трагичной и болезненной... Орки штурмуют и уничтожают всеми силами «Азовсталь», который наши бойцы мужественно обороняли почти 2 месяца. Но сегодня из Мариуполя много мирных жителей - детей, женщин, которые из-за постоянных обстрелов не могут выйти, чтобы покинуть разрушенный город.
Наши герои-бойцы еще раз обращаются к цивилизованному миру с призывом приложить все усилия для обеспечения гарантий безопасного выхода мирных жителей с территории «Азовстали». И военный гарнизон для эвакуации раненых и тел погибших украинских защитников.
Украинские солдаты не собираются сдаваться!»
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