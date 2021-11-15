Мартин и Ортис договорились о поединке на Новый год

УХЛ. «Краматорск» – «Сокол». Видео трансляция
18:30
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе, американец Чарльз Мартин (28-2-1, 25 KO) достиг договоренности о бое с кубинским ветераном Луисом Ортисом (32-2, 27 KO). Об этом сообщил в Twitter журналист ESPN Майк Коппинджер.
Бой состоится 1-го января в Голливуде.
«Источники: Луис Ортис и Чарльз Мартин достигли соглашения о бое в Новый год, который пройдет в казино Hard Rock, в Голливуде, Флорида.
Ортис – 8-ой номер рейтинга ESPN. Мартин – экс-чемпион. Оба выйдут после больших простоев».
Напомним, в рамках шоу Мартин – Ортис также должен выступить украинец Виктор Выхрист.
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