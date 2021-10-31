Мартон не смог преодолеть 1/8 финала ЧМ-2021

Роберт имел преимущество во втором и третьем раундах, но судьи этого не заметили

В Белграде (Сербия) на чемпионате мира по боксу украинец Роберт Мартон (до 92 кг) проиграл британцу Льюису Уильямсу.



Если в первом раунде Уильямс имел преимущество перед украинцем на дистанции, то начиная со второго Мартон выглядел лучше. Украинец сближался, и наносил удары. На такие действия Роберта Уильямс отвечал клинчем.

Несмотря на преимущество украинца в двух раундах, победу решением отдали британцу: 28:27, 29:26 – Мартон, 29:26, 29:26, 28:27 – Уильямс.

Напомним, ранее украинец Юрий Захареев уверенно прошел в четвертьфинал чемпионата мира.