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Майк Тайсон: «Джокович мой фаворит Australian Open»
Легендарный американец – в восторге от первой ракетки мира
21 декабря 21:45
Майк Тайсон / Фото - FacebookЭкс-абсолютный чемпион мира в супертяжелом дивизионе, американец Майк Тайсон высказался по поводу предстоящего Australian Open.
Цитирует легенду бокса Ubitennis.
«Что касается сильнейших теннисистов, то я отдаю предпочтение Новаку Джоковичу. Когда он в порядке, смотреть его матчи одно удовольствие. Он мой фаворит Australian Open, потому что обыграл соперников вроде Надаля и Федерера после едва залеченной травмы. Он настоящий боец».
Напомним, Australian Open стартует 17 января. Лидер мирового рейтинга Новак Джокович может пропустить турнир в Мельбурне.
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