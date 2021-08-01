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Майк Тайсон хочет организовать боксерский бой Нурмагомедова
«Железный Майк» хочет свести непобежденного чемпиона UFC с топами легкого веса
16:59
Майк Тайсон / фото - Eurosport
Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон заявил, что хочет организовать боксерский поединок Хабибу Нурмагомедову.
«Железный Майк» уверен, что россиянин сможет отлично себя проявить в ринге и в качестве соперников для Хабиба рассматривает двух топов легкого веса: Райана Гарсию и Дэвина Хэйни.
«Я хочу организовать Хабибу Нурмагомедову бой по правилам бокса. Соперник: либо Девин Хэйни, либо Райан Гарсия. У Хабиба был великолепный путь достижения величия. В боксе Хабиб был бы хорош».
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