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Майк Тайсон хочет организовать боксерский бой Нурмагомедова

«Железный Майк» хочет свести непобежденного чемпиона UFC с топами легкого веса
Бокс Профессиональный бокс
16:59
Майк Тайсон хочет организовать боксерский бой Нурмагомедова
Майк Тайсон / фото - Eurosport

Легендарный американский супертяжеловес Майк Тайсон заявил, что хочет организовать боксерский поединок Хабибу Нурмагомедову.

«Железный Майк» уверен, что россиянин сможет отлично себя проявить в ринге и в качестве соперников для Хабиба рассматривает двух топов легкого веса: Райана Гарсию и Дэвина Хэйни.

«Я хочу организовать Хабибу Нурмагомедову бой по правилам бокса. Соперник: либо Девин Хэйни, либо Райан Гарсия. У Хабиба был великолепный путь достижения величия. В боксе Хабиб был бы хорош».

Напомним, Нурмагомедов высказался о поединке Усик – Джошуа.

Источник: tofight.ru Михаил Рыбак
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Теги

Майк Тайсон Хабиб Нурмагомедов Девин Хэйни Райан Гарсия

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