Тайсон Фьюри готов драться с Александром Усиком

Об этом рассказал отец «Цыганского короля»

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Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), заявил, что его сын готов провести бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).

Однако говорить о таком поединке преждевременно, ведь это может отвлечь «Цыганского короля» от предстоящей встречи с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), которая состоится 9 октября. Об этом Джон Фьюри рассказал в интервью iFL TV:

«Почему бы и нет? Но давайте мы сперва справимся с предстоящей задачей. Не будем делить шкуру неубитого медведя. Давайте сперва победим в следующую субботу, а потом уже режим что делать дальше. Мы можем обсудить все это на следующий день после боя, но до этого – категорически нет. Нам предстоит иметь дело с Деонтеем Уайлдером – опаснейшим боксером. Нужно двигаться медленно, но верно. Мы сфокусированы на Уайлдера. Забудьте о будущем. Он в любом случае будет здесь, чтобы побить Усика. Никуда он не денется следующие 6-12 месяцев. Кто бы ни был – Тайсон всегда готов. Тем более, когда на кону пояса. Но, как я уже говорил, давайте дождемся. Дело еще не решенное. На самом деле, я думал, что «Эй Джей» победит Усика, но выбрал непонятную тактику. Примерно то же самое я наблюдал в его первом бою с Энди Руисом».

Ранее промоутер Тайсона Фьюри предложил Усику избежать реванша с Энтони Джошуа и подраться с «Цыганским королем». Украинец заинтересован в таком поединке, но только в том случае, если у Фьюри останется пояс WBC.

Напомним, «Цыганский король» считает, что он – единственный боксер, способный отобрать титулы Усика.