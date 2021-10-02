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Тайсон Фьюри готов драться с Александром Усиком

Об этом рассказал отец «Цыганского короля»
Бокс Профессиональный бокс
2 октября 14:49
Тайсон Фьюри готов драться с Александром Усиком
Фото: Vbet News

Джон Фьюри, отец чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО), заявил, что его сын готов провести бой против обладателя титулов WBA, WBO, IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).

Однако говорить о таком поединке преждевременно, ведь это может отвлечь «Цыганского короля» от предстоящей встречи с Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО), которая состоится 9 октября. Об этом Джон Фьюри рассказал в интервью iFL TV:

«Почему бы и нет? Но давайте мы сперва справимся с предстоящей задачей. Не будем делить шкуру неубитого медведя. Давайте сперва победим в следующую субботу, а потом уже режим что делать дальше. Мы можем обсудить все это на следующий день после боя, но до этого – категорически нет. Нам предстоит иметь дело с Деонтеем Уайлдером – опаснейшим боксером. Нужно двигаться медленно, но верно. Мы сфокусированы на Уайлдера.

Забудьте о будущем. Он в любом случае будет здесь, чтобы побить Усика. Никуда он не денется следующие 6-12 месяцев. Кто бы ни был – Тайсон всегда готов. Тем более, когда на кону пояса. Но, как я уже говорил, давайте дождемся. Дело еще не решенное. На самом деле, я думал, что «Эй Джей» победит Усика, но выбрал непонятную тактику. Примерно то же самое я наблюдал в его первом бою с Энди Руисом».


Ранее промоутер Тайсона Фьюри предложил Усику избежать реванша с Энтони Джошуа и подраться с «Цыганским королем». Украинец заинтересован в таком поединке, но только в том случае, если у Фьюри останется пояс WBC.

Напомним, «Цыганский король» считает, что он – единственный боксер, способный отобрать титулы Усика.

Сергей Остапенко
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Теги

Тайсон Фьюри Джон Фьюри Александр Усик

Комментарии 3

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2 октября 2021г. 21:32
Если будет пояс у Фуры, то Усик по-любому в деле. Поскольку цель проста как 2х2. Повторить успех, который был в крузерах. И можно расслабиться и как мечтает Усик, поливать яблони и растить детей и внуков
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3 октября 2021г. 10:19
с отбитой головой
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4 октября 2021г. 19:43
От кого отбитой? Ты читать умеешь, что я написал? Что остался один пояс, он у Фьюри.(если не продует 9 окт) Вот с Фьюри остался бой и завоюет абсолютного. И тогда уйдет на отдых. Какая отбитая голова, он не падал ни разу
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