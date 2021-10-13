Майк Тайсон по-философски высказался о сотрудничестве Уайлдера со Скоттом

Малик готовил «Бронзового бомбардировщика» к поединку с Фьюри

Фото: Complex

Легендарный Майк Тайсон в Twitter поделился мнением о работе бывшего чемпиона мира WBC в супертяжелом весе Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 КО) с Маликом Скоттом.

Скотт – бывший супертяжеловес и оппонент Уайлдера. Именно он был тренером «Бронзового бомбардировщика» во время подготовки к третьему бою против Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО):

«Наставник Уайлдера – Малик Скотт выиграл в тот вечер прекрасными наставлениями. Когда ты любитель у тебя есть наставник. Он растит тебя, направляет тебя, и он с тобой каждый шаг твоего пути. Как только ты становишься профессионалом, ты находишь тренера, а тренер будет оставаться в твоей жизни до тех пор, пока получает деньги, а наставник – до конца жизни. Наставник чувствует каждый удар, который ты пропустил, и который ты нанес».

Недавно Скотт рассказал, почему не выбросил белое полотенце во время боя Уайлдер – Фьюри. Некоторые эксперты обвиняют специалиста в том, что он едва не разрушил карьеру Деонтея.

Интересный факт: Скотт и Уайлдер провели бой 15 марта 2014 года и поединок завершился победой «Бронзового бомбардировщика» нокаутом в первом раунде.