Уайт: «Угол Уайлдера позволил Фьюри уничтожить Деонтея и, возможно, завершить его карьеру»

Деонтей Уайлдер / Фото: Top Rank

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-2, 19 KO) поделился мнением о третьем бое обладателя пояса WBC Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) и Деонтея Уайлдера (42-2-1, 41 KO):



Dillian Whyte on Deontay Wilder being KOd by Tyson Fury: "Last time Mark Breland I think saved his career. This time a lot of his corner were yes-men and they just allowed him to take too much punishment… It could end his career. We'll have to see." [@SkySports]